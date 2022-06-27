Россиянка Сапега попросила Лукашенко о помиловании

Фото: Тамара Беляева/Sputnik/РИА Новости

Россиянка Софья Сапега (в центре)

Осужденная в Белоруссии на шесть лет гражданка России София Сапега попросила президента страны Александра Лукашенко о помиловании. 24-летняя девушка заявила, что «попала под влияние деструктивно настроенной группы людей», и извинилась за свои действия, пишет BBC.

Свое ходатайство россиянка направила в администрацию колонии ИК-4 в Гомеле 22 июня, сообщил адвокат семьи осужденной Антон Гашинский. Сапега попросила белорусского президента освободить ее от отбывания наказания или заменить его более мягким. Девушка написала, что на совершение преступлений ее сподвигли «молодость и глупость», но она искренне раскаивается.

Она также напомнила, что признала вину и выполнила условия досудебного соглашения. В частности, она «давала полные, последовательные, правдивые и признательные показания», а также «оказала содействие следствию в раскрытии ряда преступлений, совершенных иными лицами». Кроме того, в августе 2021 года Сапега записала для телеканала «Беларусь 1» видеообращение к белорусам о «недопустимости совершения противоправных действий».

Россиянку задержали 23 мая 2021 года после вынужденной посадки в Минске самолёта, на котором девушка летела из Афин в Вильнюс вместе со своим молодым человеком и экс-главредом белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Сапега во время следствия призналась, что вела площадку, на которой публиковались личные данные белорусских силовиков.

Суд приговорил россиянку к шести годам колонии общего режима за разжигание социальной вражды и розни, преступление против информационной безопасности, правил обращения с личными данными, угрозы в адрес сотрудников правоохранительных органов.

В начале июня Лукашенко заявил, что считает возможным передать осужденную в стране Сапегу в Россию. Белорусский лидер сказал, что ему «жалко девчонку», поэтому он хотел бы «решить этот вопрос».