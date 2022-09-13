В Турции назвали условие для мира между Азербайджаном и Арменией Офис Эрдогана: Баку и Ереван могут достигнуть мира только на основе территориальной целостности Азербайджана

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Нагорный Карабах

Баку и Ереван могут достигнуть мирового соглашения «только на основе территориальной целостности Азербайджана», заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает ТАСС. Кроме того, в офисе главы государства отметили, что поддерживают Баку на фоне эскалации конфликта.

Анкара поддерживает Баку в свете обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана, — говорится в сообщении.

В ночь на 13 сентября в Минобороны Азербайджана сообщили о боевом столкновении на границе с Арменией. В военном ведомстве отметили, что Вооруженные силы Армении устроили масштабную диверсию на границе между двумя странами. Ереван, в свою очередь, обвинил Баку в том, что его военные открыли интенсивный огонь по направлению городов Горис, Сотк и Джермук. В министерстве отметили, что в результате боестолкновения есть потери среди личного состава.

В свою очередь Организация Договора о коллективной безопасности сообщила о начале работы по задействованию механизмов организации для урегулирования сложившейся ситуации на границе Азербайджана и Армении, подчеркнув недопустимость применения силы. ОДКБ призывает Баку и Ереван к политико-дипломатическому урегулированию ситуации.