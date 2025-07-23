В трех крупных украинских городах ожидаются новые протесты На Украине готовят новые акции протеста из-за ликвидации Зеленским НАБУ и САП

Новые акции протеста состоятся в Киеве, Днепре и Львове, передает местное издание «Зеркало недели». Причиной недовольства граждан стал утвержденный украинским президентом Владимиром Зеленским закон, который фактически ликвидирует независимость Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

В материале сказано, что протесты состоятся в этих трех городах в среду, 23 июля. Однако время не уточняется. Такие митинги прошли во вторник, 22 июля, во многих украинских городах.