В США рассказали об успехах российских сил под Артемовском ISW: российские войска добились дополнительных успехов в Артемовске

Фото: Министерство обороны РФ

Российские силы достигли дополнительных успехов на юго-западе и севере Артемовска, а также на северо-западе города между Богдановкой и Хромовым, рассказали в Американском институте изучения войны (ISW). По данным экспертов, российские войска увеличивают темп операций к северу от Авдеевки и пытаются создать условия для окружения города.

Российские силы добились незначительных успехов в Артемовске и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки, — указано в материале института.

Подполковник американской армии Дэниел Дэвис предположил, что ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины более опасна, чем полагают на Западе. По его словам, если трезво и безэмоционально взглянуть на происходящее, то станет понятно, что в СМИ создается ложное представление о победе Киева, в то время как события на поле боя развиваются не в его пользу.

20 марта пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала сообщение предпринимателя Евгения Пригожина о том, что ЧВК «Вагнер» контролирует 70% территории Артемовска. Он добавил, что ВСУ готовят контрнаступление.