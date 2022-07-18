В Швейцарии отказались лечить раненных с Украины

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Швейцарские власти отказались принимать на лечение военных и гражданских лиц, получивших ранения на Украине. Свое решение они объяснили опасениями нарушить статус нейтрального государства, сообщает газета Tages-Anzeiger.

Издание отмечает, что швейцарским властям еще в мае поступил запрос от одной из структур НАТО о принятии раненых в ходе боевых действий на Украине. МИД страны в течение нескольких недель анализировал его и в итоге отказал.

В ведомстве напомнили о требованиях одной из Женевских конвенций и Гаагской конвенции от 1907 года. Согласно этим документам, от нейтральных стран требуется обеспечить, чтобы выздоровевшие после ранений военные не вернулись на фронт.

Отступить от этого правила можно было бы только в том случае, если бы Россия разрешила украинским солдатам вернуться. Это маловероятно, посчитали в МИД, — пишет издание.

Отказ в лечении гражданских лиц, раненых в ходе украинского конфликта, в министерстве объяснили тем, что их невозможно отличить от военнослужащих. Власти Швейцарии готовы помогать раненым путем отправки гражданским больницам на Украине гуманитарной помощи.

Ранее сообщалось, что Грузия в очередной раз отказалась помогать Украине оружием и открывать второй фронт. Президент страны Саломе Зурабишвили отметила, что требования украинской стороны растут с каждым днём, при этом Киев позволяет себе грубое поведение в отношении партнеров.