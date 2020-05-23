В Швеции запустили первую коммерческую сеть 5G

https://static.news.ru/photo/b5674b66-9dcf-11ea-a10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Friso Gentsch/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Шведская телекоммуникационная компания сообщила о запуске сети 5G. Это первый случай коммерческого использования такой технологии на территории страны.

Мачты сети установили в Стокгольме, Гетеборге и Мальмё, передаёт ТАСС. Скорость доступа в Интернет с ней в четыре раза превышает скорости 4G. Однако большинство современных телефонов не поддерживают новую технологию.

Я чрезвычайно горжусь тем, что мы открываем врата в то, что станет первой в Швеции настоящей и самой всеобъемлющей сетью 5G, — подчеркнул глава организации Андерс Нильссон.

Доступ к 5G получат только абоненты с безлимитным Интернетом.

25 мая в стране аналогичные сети планируют запустить два других оператора — Telia и Ericsson.

Ранее NEWS.ru писал, что крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о своём банкротстве для реструктуризации. Основной причиной банкротства и реструктуризации стало желание получить разрешение на использование частоты C-диапазона для развёртывания сети 5G на территории США от Федеральной комиссии по связям.