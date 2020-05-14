Крупнейший спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве

Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о своём банкротстве для реструктуризации. Об этом говорится на сайте компании.
Для облегчения финансовой реструктуризации Intelsat и некоторые его дочерние компании подали добровольные заявления по главе 11 (глава кодекса США о банкротстве, предусматривающая реорганизацию компаний — прим. NEWS.ru) в суд США по делам о банкротстве в восточном округе штата Вирджиния, — говорится в сообщении.
Основной причиной банкротства и реструктуризации стало желание получить разрешение на использование частоты C-диапазона для развёртывания сети 5G на территории США от Федеральной комиссии по связям.
Компания также пострадала от кризиса, вызванного эпидемией коронавирусной инфекции.
Как ранее писал NEWS.ru, Минобороны США планирует воспользоваться услугами обанкротившейся спутниковой британской компании OneWeb, чтобы улучшить покрытие связью военных объектов в Арктике, и оказать для этого финансовую поддержку банкроту.
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