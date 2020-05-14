Крупнейший спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве

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Капли с вирусом, генерируемые заражённым COVID-19 человеком при разговоре, могут оставаться в воздухе более восьми минут после беседы. Этого времени достаточно для инфицирования здоровых людей коронавирусом, заявили эксперты американских Национальных институтов здравоохранения и Университета Пенсильвании.

По оценке специалистов, громкий одноминутный разговор в замкнутом пространстве может привести к образованию не менее 1000 речевых капель, содержащих частицы коронавируса, сказано в опубликованном в журнале Proceedings of the National...