OneWeb получит материальную помощь от Пентагона

https://static.news.ru/photo/288ec95c-9498-11ea-8dcb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Минобороны США планирует воспользоваться услугами обанкротившейся спутниковой британской компании OneWeb, чтобы улучшить покрытие связью военных объектов в Арктике, и оказать для этого финансовую поддержку банкроту.

Мы работаем с Белым домом, и мы будем работать с Конгрессом, сосредоточившись не только на OneWeb, но и на всех других коммерческих космических компаниях, которые сталкиваются с банкротством и с этими проблемами, — цитирует командующего штаба Космических войск США генерала Дэвида Томпсона ТАСС.

Генерал подчеркнул, что таким образом новейшие космические технологии останутся в США, а не достанутся потенциальным противникам.

Как писал NEWS.ru ранее, глава NASA Джим Брайденстайн рассказал о программе освоения Луны. Он выразил надежду, что Россия будет сотрудничать с США в этом направлении. По его словам, Вашингтон надеется на присоединение всех партнёров по МКС