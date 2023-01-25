В Швеции приготовились к российскому ядерному удару

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Шведское Министерство обороны подготовилось к ядерному удару со стороны России, заявил начальник штаба ВС страны Микаэль Классон. Он сообщил, что военное руководство государства уже приняло «некоторые меры» на случай, если Москва решится на указанный шаг, передает Dagens Nyheter. В самом издании заметили, что в Швеции относятся к ядерной угрозе со стороны РФ как к маловероятной.

По словам Классона, «ряд мер» уже предпринят. Необходимость готовности к удару он объяснил поведением Москвы. Начальник штаба ВС Швеции сказал, что Россия имеет обыкновение «делать то, о чем говорит».

Еще в прошлом году президент России Владимир Путин говорил, что ядерное оружие является фактором сдерживания для защиты государства. По его словам, Москва осознает всю ответственность в связи с обладанием таким видом вооружения. Путин подчеркивал, что РФ не намерена «размахивать» ядерным оружием.

Ранее политолог Сергей Михеев сказал, что Запад боится прямого столкновения с Россией, поэтому важно дать понять, что оно возможно, и произойдет оно с применением ядерного оружия. По его мнению, Третья мировая война начнется в случае, если Россия потерпит поражение в ходе СВО.

До этого политолог Анатолий Гагарин ранее заявил, что прямое столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях.