Политолог: прямое столкновение НАТО и РФ уничтожит человечество за три часа Политолог Гагарин: прямое столкновение НАТО и России уничтожит человечество за три часа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Прямое столкновение НАТО и России продлится три часа, рассказал Pravda.Ru политолог Анатолий Гагарин, комментируя слова члена палаты представителей США от Республиканской партии Адама Кинзингера о том, что Альянс сможет победить РФ за три дня. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях. При этом он отметил, что победителя в столкновении России и НАТО не будет, и скорее всего оно приведет к гибели человеческой цивилизации.

Ни о какой победе за три дня говорить не приходится. Можно говорить, наверное, о том, что мировая цивилизация погибнет. Но погибнет она не за три дня, а, скорее всего, за три часа, — считает Гагарин.

Политолог призвал не относиться к подобным заявлениям американских политиков всерьез. Он отметил, что таким образом в США пытаются оправдать рост расходов госбюджета на вооружение. Эксперт убежден, что гонка вооружений важна именно для Вашингтона.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер ранее заявил, что в случае военного столкновения НАТО сможет победить Россию за три дня.

До этого президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Бишкеке сообщил, что фактором сдерживания является возможность защиты страны при помощи ядерного оружия. Путин отметил, что РФ регулярно проводит учения ядерных сил и ничего не скрывает. По его словам, при пуске ракет противника «сотни наших ракет» окажутся в воздухе, остановить их будет невозможно. Путин также подчеркнул, что у России на вооружении стоят гиперзвуковые системы, которых нет у США.