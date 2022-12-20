Американский конгрессмен предсказал победу НАТО над Россией за три дня

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Адам Кинзингер заявил, что в случае прямого столкновения НАТО сможет победить Россию в течение трех дней. Политика цитирует новостной журнал Newsweek. Сам политик таким образом на своей странице в социальной сети ответил на вопрос одного из пользователей. Подписчик спросил, по какой причине НАТО до сих не победила Россию в открытом противостоянии. Кинзингер понадеялся, что так пользователь сети шутит.

Надеюсь, это шутка. Война НАТО против России будет похожа на настоящую трехдневную операцию, — заметил чиновник.

Журнал подчеркивает, что Кинзингер с самого начала проведения СВО на Украине поддерживает Киев. По информации Newsweek, опасения по поводу открытого конфликта РФ и НАТО обострились после ракетного инцидента в Польше. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг говорил, что в реалистичности такого сценария сомневаться не приходится.

Ранее политик Франц Клинцевич заявил, что российскую армию ждет серьезное продвижение в ходе СВО из-за деградации ВСУ и промышленности Украины. По его словам, симптомы упадка украинской армии наблюдаются уже сейчас, но к февралю 2023 года ее силы иссякнут полностью.

Эксперт уточнил, что России также следует разработать логистику и подготовить резервы для успеха боевых действий.