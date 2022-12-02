Вооруженным силам Украины предрекли полную деградацию к февралю 2023 года Политик Клинцевич предрек ВСУ и украинской промышленности деградацию к февралю 2023 года

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Российскую армию ждет серьезное продвижение в ходе СВО из-за деградации ВСУ и промышленности Украины, рассказал «Радио 1» политик Франц Клинцевич. По его словам, симптомы упадка украинской армии наблюдаются уже сейчас, но к февралю 2023 года ее силы иссякнут полностью. Эксперт уточнил, что России также следует разработать логистику и подготовить резервы для успеха боевых действий.

Деградация ВСУ, их промышленности и энергосистемы к новому году будет на 80%. Продлится это до февраля — в феврале будут очень серьезные успехи и продвижение российских вооруженных сил, — отметил Клинцевич.

По мнению политика, тактика, применяемая командующим объединенной группировкой войск РФ Сергеем Суровикиным, является правильной, так как время работает на Россию. Эксперт отметил, что российские войска заняли верное в стратегическом плане положение, сделав оборону мобильной и подвижной.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук ранее рассказал, что на конец текущего года у России на Украине остается несколько приоритетных задач По его мнению, главной из них остается разрушение киевского государства как такового. Именно для этого, полагает Матвийчук, ВС РФ стали наносить массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре и системам государственного жизнеобеспечения. Также он предположил, что возможно повторение броска на Киев.