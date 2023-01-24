Политолог назвал условие начала Третьей мировой войны Политолог Михеев: Третья мировая война произойдет, если Россия проиграет в СВО

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Третья мировая война произойдет не в случае, если в ходе СВО проиграет Украина, а в случае, если Россия потерпит поражение, заявил в беседе с ИА SM.News политолог Сергей Михеев. По его словам, эту мысль нужно донести до Запада — как и то, что Россия не вторгнется в Европу в случае поражения Украины. Эксперт подчеркнул, что идеями о российской экспансии западные страны «пугают друг друга».

Тут Моравецкий (премьер-министр Польши. — NEWS.ru) говорил, что Третья мировая война будет, если проиграет Украина. Нет. Она будет, если проиграет Россия. И нам донести до них эту мысль очень важно. И второй пункт, который надо до них довести, что поражение Украины не будет означать экспансию России в Европу. То, чем они друг друга пугают, — считает Михеев.

Политолог убежден, что Запад боится прямого столкновения с Россией, поэтому важно дать им понять, что оно возможно и что произойдет оно с применением ядерного оружия.

Политолог Анатолий Гагарин ранее заявил, что прямое столкновение НАТО и России продлится три часа. Эксперт уточнил, что подобный конфликт неизбежно будет ядерным и его продолжительность точно не будет исчисляться в днях. При этом он отметил, что победителя в столкновении России и НАТО не будет, оно приведет к гибели человеческой цивилизации.