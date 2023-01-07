Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Турции

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Пять человек погибли в результате ДТП с пассажирским автобусом в Турции, сообщает Star. Еще 22 пассажира получили травмы. Авария произошла на 65-м км шоссе Диярбакыр — Сильван на юго-востоке страны.

Издание отмечает, что на место происшествия направили большое число бригад скорой помощи, спасателей и полицейских. Пострадавшие были госпитализированы.

Ранее в августе в Газиантепе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса, пожарной машины, кареты скорой помощи и автомобиля прямого вещания информагентства «Ихлас». В аварии погибли 16 человек, 21 пассажир получил ранения.

До этого сообщалось, что в Турции микроавтобус с туристами упал в пропасть. В результате ДТП пострадали 19 человек, все они были доставлены в больницу. Инцидент произошел на востоке страны, на автодороге Тунджели — Эрзинджан. Микроавтобус вез туристов из поездки по побережью Черного моря в город Малатья. Водитель не справился с управлением, в результате чего транспортное средство пробило дорожное ограждение и упало в пропасть.