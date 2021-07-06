В Раде раскрыли план окончательного развала Украины

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Попытки героизации пособников нацистов на Украине раскритиковал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива. В своём Telegram-канале он назвал подобные действия частью гибридной войны со стороны Запада, направленной на уничтожение славянских народов.

Ранее группа депутатов предложила отметить на государственном уровне 80-летие создания запрещённой в России экстремистской организации «Украинская повстанческая армия». Также законодатели обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой присвоить националисту Тарасу Бульбе-Боровцу и вернуть Степану Бандере и Роману Шухевичу звание героя Украины.

Героизация подобных личностей на государственном уровне безвозвратно раскалывает общество на две непримиримые стороны, что в условиях внутреннего военного конфликта приведёт к окончательному развалу Украины, — заявил Кива.

По его словам, «именно эту задачу» выполнял экс-президент страны Пётр Порошенко, а сейчас в подобном ключе действует нынешний лидер Владимир Зеленский.

Это и есть гибридная война в отношении славянских народов со стороны Запада — расколоть, получить контроль, управление и постепенно уничтожить. И пока Украина эту войну проиграла, — резюмировал Кива.

Ранее украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к передаче «Русский дневник» карту с Крымом в составе России.