Украинский гостелеканал показал карту с российским Крымом

Украинский государственный телеканал «Дом» показал в качестве заставки к передаче «Русский дневник» карту с Крымом в составе России. Об этом сообщает РИА Новости.

В одном из выпусков на карте России был показан Крым, хотя Украина отрицает вхождение полуострова в состав РФ. Позднее на телеканале прошла внутренняя проверка с целью поиска вероятного виновника случившегося. Сам выпуск передачи удалили.

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к нашей стране в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что присоединение Крыма к России было ошибкой. Также президент США Джо Байден отказался признавать Крым российским. На это заявление ответил сенатор Алексей Пушков, который подчеркнул, что о принадлежности полуострова давно высказались его жители. Политик отметил, что во всём мире знают, что Крым является российской территорией.