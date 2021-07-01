16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Кулеба назвал ошибкой вхождение Крыма в состав России

18:53, 01 июля 2021
Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: DmytroKuleba/twitter.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

Подписаться

Присоединение Крыма к России было ошибкой. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Крымская платформа» — это способ исправить ошибки 2014 года, — сообщил он.

Кулеба добавил, что с помощью этого саммита Украина покажет, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к нашей стране в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее президент США Джо Байден отказался признавать Крым российским. На это заявление ответил сенатор Алексей Пушков, который подчеркнул, что о принадлежности полуострова давно высказались его жители. Политик отметил, что во всём мире знают, что Крым является российской территорией.

NEWS.ru - YouTube

Смотрите нас на Youtube

NEWS.ru - YouTube
NEWS.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео