Кулеба назвал ошибкой вхождение Крыма в состав России

Присоединение Крыма к России было ошибкой. Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Крымская платформа» — это способ исправить ошибки 2014 года, — сообщил он.

#CrimeaPlatform is a way to correct the mistakes of 2014, when Russiaâs illegal actions caught the world by surprise. By uniting at the Crimea Platform summit on August 23rd we will demonstrate that the arc of history is long but it bends towards respect to international law. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 1, 2021

Кулеба добавил, что с помощью этого саммита Украина покажет, что «длинная дуга истории склоняется к уважению международного права».

В Европе считают, что Крым был «аннексирован» Россией, хотя полуостров присоединился к нашей стране в результате референдума, на котором большинство жителей Крыма и Севастополя проголосовали за вхождение в её состав. В Москве подчёркивали, что референдум соответствовал нормам международного права.

Ранее президент США Джо Байден отказался признавать Крым российским. На это заявление ответил сенатор Алексей Пушков, который подчеркнул, что о принадлежности полуострова давно высказались его жители. Политик отметил, что во всём мире знают, что Крым является российской территорией.