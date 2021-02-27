Пушков указал Байдену на принадлежность Крыма

https://static.news.ru/photo/a9109258-7954-11eb-b7f6-96000091f725_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, отказавшегося признавать Крым российским. По его словам, о принадлежности полуострова давно высказались его жители.

Во всём мире знают, что Крым является российской территорией, отметил сенатор в своём Telegram-канале.

И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится, — говорится в его сообщении.

Пушков добавил, что не президенту США «решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить».

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной. Политик добавил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. В Вашингтоне также подтвердили работу над привлечением Москвы к ответственности за якобы свою деятельность на территории Украины.