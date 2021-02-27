Пушков указал Байдену на принадлежность Крыма

Член Совфеда Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, отказавшегося признавать Крым российским. По его словам, о принадлежности полуострова давно высказались его жители.
Во всём мире знают, что Крым является российской территорией,
И от мнения Байдена этот исторический факт не изменится, — говорится в его сообщении.
Пушков добавил, что не президенту США «решать за два миллиона крымчан, в какой стране им жить».
Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер Соединённых Штатов Америки Джо Байден пообещал противостоять «агрессивным действиям» России вместе с Украиной. Политик добавил, что США никогда не признают принадлежность Крыма к РФ. В Вашингтоне также подтвердили работу над привлечением Москвы к ответственности за якобы свою деятельность на территории Украины.