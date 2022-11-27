В Польше сообщили о массовом отравлении беженцев с Украины InPoland: в Польше произошло массовое отравление беженцев с Украины

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В городе Глухолазы в Польше произошло массовое отравление в центре для беженцев с Украины, сообщает издание InPoland. По данным авторов, признаки отравления были обнаружены у 23 украинцев, из них 15 — дети в возрасте от двух до 16 лет. По предварительной версии, люди могли отравиться кишечной норовирусной инфекцией при употреблении пищи.

Предварительная информация, полученная из больницы в Пруднике, свидетельствует, что у одного человека обнаружен норовирус, что может свидетельствовать о вирусной причине отравления. Ситуация находится под полным контролем служб, состояние здоровья госпитализированных стабильное и улучшается, — заявил опольский воевода Славомир Клосовский.

Сейчас образцы еды доставлены в санитарную инспекцию. Признаков нарушения правил санитарной безопасности на кухне и в пищеблоке в центре беженцев обнаружено не было.

Состояние госпитализированных детей директор больницы оценил как хорошее. Результатов обследования еще нет, но он подозревает пищевое отравление.

Ранее следственные органы СК РФ по Приморскому краю возбудили уголовное дело по факту массового отравления детей в летнем лагере «Юнга» в бухте Лазурной города Владивостока. До этого собственную проверку по данному факту начала прокуратура Приморского края.

Как установили следователи, несовершеннолетние отдыхали в детском лагере «Юнга» и ночью 17 августа обратились в медпункт лагеря с болью в области живота. Совместно со специалистами Роспотребнадзора проведен осмотр места происшествия, изъята документация о поставках продуктов и санитарной безопасности находящихся в лагере лиц. Всего в лагере отдыхал 261 ребенок.