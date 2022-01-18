В Польше предложили заранее подготовить санкции против России

Власти Польши выступают за то, чтобы заранее подготовить санкции в отношении России на случай якобы готовящейся агрессии против Украины, рассказал заместитель главы польского МИД Марчин Пшидач в эфире Польского радио. По его словам, этот вопрос обсуждался среди дипломатов на минувшей неделе.

Есть готовность подготовить список потенциальных санкций на случай эскалации, действий России, которые могут быть реализованы на территории Украины или в киберпространстве с целью дестабилизации, — заявил Пшидач.

Он добавил, что Польша выступает за то, чтобы «быть в готовности, а не просыпаться в момент атаки».

В последнее время Украина и западные страны выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий РФ у границ Украины. Россия не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать.

Ранее экс-глава польского МИД Витольд Ващиковский предложил вводить санкции против знаменитостей, поддерживающих российского президента Владимира Путина. Среди них — спортсмены, бизнесмены, учёные и артисты. Политик считает, что таким образом Запад сможет «противостоять империализму и российской агрессии».