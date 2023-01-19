В Польше предложили создать армию из украинских беженцев Польский генерал Скжипчак призвал сформировать армию из украинских беженцев

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В Польше могут мобилизовать украинских беженцев, пишет издание wPolityce. С таким предложением выступил экс-командующий сухопутными войсками Польши, генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак.

Вместе с НАТО мы должны начать подготовку новых формирований украинской армии — в Польше, Германии и Франции. Обучайте тех граждан Украины, которые здесь находятся — мобилизуйте, обучайте, отправляйте на фронт, потому что Украине становится всё труднее, — заявил генерал-полковник в запасе Вальдемар Скжипчак.

Он отметил, что в нынешних условиях у Украины практически нет шансов победить из-за колоссальных потерь.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что киевские власти перебросили часть войск с Херсонского направления в Донбасс. Он добавил, что в Херсонской области в настоящее время происходят бои местного значения и обстрелы. По его словам, российские военные проводят вылазки и диверсии на правом берегу.

Попытки украинских властей убедить себя в том, что у них получится победить Россию и вернуть Крым, обернутся для них крахом, написал научный сотрудник Евразийского научно-исследовательского и аналитического института Брэндон Вайхерт в журнале American Greatness. При этом западные страны сделают все, чтобы Киев не пошел на перемирие, уверен автор.