В Польше оценили численность мигрантов на территории Белоруссии

Численность беженцев, находящихся сейчас на территории Белоруссии, составляет 20 тысяч человек, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Как рассказал политик в интервью немецкой газете Bild, если поток нелегальных мигрантов удастся остановить, то Евросоюз сможет помочь им вернуться на родину. Он также допустил возможность серьёзной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Я надеюсь, что давление со стороны международного сообщества сработает и останется примерно 20 тысяч мигрантов, которые сейчас находятся на территории Белоруссии, — заметил Моравецкий.

По его мнению, президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. В связи с этим, премьер не исключил возможность серьёзной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий, - утверждал премьер.

Моравецкий выразил надежду, что одним из шагов в разрешении сложившейся ситуации может стать задействование 4-й статьи Вашингтонского договора, которая подразумевает проведение экстренных консультаций всех государств НАТО, если одна из стран блока считает, что её безопасность находится под угрозой.

Ранее из-за попыток беженцев прорваться через белорусско-польскую границу власти Польши заявили о намерении построить капитальное заграждение к первой половине 2022 года. По словам сенатора Кшиштофа Мруза, строительство стены начнётся 15 декабря.