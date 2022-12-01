В Польше объяснили разногласия вокруг поставок немецких ПВО Politico: польские политики разошлись во мнениях относительно поставок немецких ПВО

Фото: Axel Heimken/Global Look Press

Политики Польши разошлись во мнениях относительно предложения Берлина поставить Варшаве системы ПВО Patriot, сообщает Politico. По информации издания, страну пытаются поставить в зависимость от Германии или же поднять рейтинг правящей партии «Право и справедливость».

Это настоящая цель [экс-премьер-министра Польши] Дональда Туска: сделать страну зависимой от Германии, сделать ее зависимой от немецких структур и решений, включая решения командования, — заявил бывший глава Министерства национальной обороны Польши Антоний Мацеревич.

Политолог Анна Сиверска-Чмай в свою очередь считает, что лидер страны Ярослав Качиньский использует Германию в качестве удобной «груши для битья», требуя выплаты непомерных репараций за ущерб, нанесенный Второй мировой войной, и пытаясь поднять рейтинг партии в опросах общественного мнения. Кроме того, она напомнила об обвинениях Качиньского в адрес Германии, вставшей на сторону Брюсселя в споре о верховенстве права, в результате чего Евросоюз задерживает выплаты Польше из фонда восстановления.

21 ноября руководители Минобороны Германии и Польши достигли договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт. Договоренности были достигнуты на фоне событий, произошедших на границе Польши и Украины.

В свою очередь министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше. Об этом же заявил впоследствии и Ярослав Качиньский.