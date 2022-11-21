Польша и Германия договорились о размещении ЗРК Patriot

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Руководство минобороны Германии и Польши достигло договоренностей о патрулировании польского воздушного пространства немецкими истребителями Eurofighter и размещении в стране зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщила глава немецкого ведомства Кристина Ламбрехт. Договоренности были достигнуты на фоне событий, ранее произошедших на границе Польши и Украины.

Польша — наш друг, союзник и как сосед Украины особенно не защищена. Вместе с моим польским коллегой Мариушем Блащаком я договорилась направить в Польшу системы ЗРК Patriot и поддержать защиту польского воздушного пространства с помощью истребителей Eurofighter, — сказала Ламбрехт.

Ранее глава немецкого оборонного ведомства рассказала в интервью изданию Rheinische Post, что Берлин предложил Варшаве систему ПРО Patriot. Также в ведомстве отмечали, что Германия предложила Польше патрулирование воздушного пространства силами бундесвера.

Такие предложения поступили после инцидента, произошедшего 15 ноября. СМИ страны сообщили, что две ракеты упали в поселке Пшеводув на востоке страны. Затем в Варшаве уточнили, что упала одна ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что власти не имеют точной информации о том, кто ее выпустил. В Минобороны России сообщили, что ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносили.

Украинский президент Владимир Зеленский изначально выразил уверенность в том, что упавшие в Польше ракеты не были украинскими. Он подчеркнул, что получил соответствующие доклады от командования ВСУ и воздушных сил, которым «не может не доверять». Впоследствии Зеленский поменял свое мнение и сообщил, что теперь не уверен на 100%.