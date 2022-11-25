СМИ: Польша просит Германию разместить немецкие системы ПВО на Украине Портал wPolityce: минобороны Польши просит ФРГ разместить ЗРК Patriot на Украине

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

ЗРК Patriot

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обратился с письмом к коллеге из Германии Кристине Ламбрехт с предложением разместить немецкие комплексы противовоздушной обороны Patriot на территории Украины. Предложение последовало после того, как Берлин согласился поставить ЗРК Patriot Польше, сообщает портал wPolityce.

Портал отмечает, что Ламбрехт ранее рассказала о договоренности с польской стороной, что поставят Варшаве ЗРК Patriot, а немецкие истребители Eurofight будут патрулировать польское воздушное пространство.

После этого власти Польши и выдвинули идею разместить немецкие ЗРК на Украине, а не в Польше. В своем письме Блащак пояснил, что «развертывание немецкой системы Patriot в Украине принесет ощутимые положительные результаты не только для нашего украинского партнера». По его мнению, это может предотвратить волну миграции, которая может хлынуть в Европу из-за атак на критическую инфраструктуру Украины.

Ранее британский журнал The Spectator сообщил, что администрация президента США Джо Байдена заставила Польшу отказаться от передачи Украине советских истребителей МиГ-29 под давлением со стороны Китая. При этом изначально Вашингтон был сторонником идеи поставок советских истребителей.