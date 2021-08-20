Власти Польши обвинили Россию в миграционном кризисе

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в «грязной игре» на польско-белорусской границе. Он считает, что российские власти обострили проблему с мигрантами. Об этом политик сообщил на своей странице в Twitter.

Проблема на границе — это грязная игра президента Белоруссии Александра Лукашенко и Кремля, — заявил Блащак.

Также он сообщил, что порча ограждения на границе с Польшей произошла лишь из-за умышленных действий белорусских силовиков.

Кроме того, Блащак очень недоволен оппозиционными политиками, которые доставляют мигрантам продукты питания и спальные мешки. По его мнению, они устраивают «спектакль на границе, который вписывается в принцип действий белорусского лидера». Поэтому чиновники должны опомниться, чтобы не выглядеть «политическими идиотами», подчеркнул глава ведомства.

Ранее стало известно, что Польша предпринимает попытки вытеснить афганских мигрантов к белорусской границе. При этом белорусские пограничники отметили, что афганские беженцы предупредили польских коллег, что намерены просить о предоставлении убежища, и отказались пересекать белорусскую границу.