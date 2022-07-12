В Польше назвали решение суда ЕС по СП-2 угрозой для Украины

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Экс-руководитель нефтегазовой компании Польши PGNiG Петр Возняк заявил, что постановление европейского суда о частичном признании иска оператора «Северного потока — 2» компании Nord Stream 2 AG в отношении газовой директивы Европейского союза может иметь катастрофические последствия для Украины. Возняк в эфире радиостанции RMF FM рассказал, что запуск «Северного потока — 2» оставит Украину без газа на следующую зиму. В таком случае, по его мнению, Украина будет вынуждена просить Россию экспортировать голубое топливо в страну.

Украине будет грозить опасность замерзнуть зимой. Единственным способом что-то сделать было бы обращение в Кремль с просьбой включить страну в российскую газовую систему, что будет иметь политические последствия, — сказал Возняк.

12 июля Европейский суд частично признал правоту оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG, который оспаривает дополнения в газовую директиву Евросоюза о запрете на работу СП-2. На основании этого постановления оператор может вновь подать иск против газовой директивы ЕС для повторного рассмотрения и попытаться добиться разрешения на сертификацию газопровода.

Сертификация газопровода «Северный поток — 2» была остановлена Германией 22 февраля, на следующий день после признания Москвой независимости самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. Президент США Джо Байден распорядился ввести санкции против оператора «Северного потока — 2» — компании Nord Stream 2 AG и её должностных лиц.