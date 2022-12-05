В Польше Киев обвинили во лжи о долгах Kresy: В Киеве лгут, говоря о выплате Польше долга за военную помощь через беженцев

Фото: XinHua//Global Look Press

Варшава, Польша

Заявление Киева о том, что украинцы внесли в экономику Польши столько, сколько Варшава выплатила Украине в качестве военной помощи, является пропагандой, заявил обозреватель Kresy Марек Троян. Данные украинской стороны неверны, отметил он в публикации.

В Kresy указали на то, что украинские СМИ обнародовали инфографику, согласно которой беженцы с Украины за последний год потратили в Польше €2,14 млрд. Утверждалось, что эти цифры якобы тождественны тем, в которых оценивается помощь Киеву со стороны Польши.

Опубликованная инфографика содержит ложные данные и носит отчетливый пропагандистский характер, — считает журналист.

По его данным, Варшава потратила на помощь Украине более трех миллиардов евро. Кроме того, еще в €8,36 млрд Польше обошлось содержание беженцев с Украины. При этом Троян сослался на данные агентства ECD.

Ранее политолог Александр Коньков заявил, что возможное решение властей Польши обязать украинских беженцев самим платить за жилье может быть встречено ими эмоционально. По его словам, украинцы могут устроить из-за этого протесты, однако влияния это не окажет, попытки нарушить местное законодательство будут активно подавляться.