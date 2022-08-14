В парламенте Венгрии назвали санкционную политику ЕС к России ошибочной Спикер парламента Венгрии Кевер назвал антироссийскую политику Евросоюза ошибочной

Спикер венгерского парламента Ласло Кевер назвал санкционную политику Евросоюза по отношению к России ошибочной, поскольку она сможет «разнести европейскую экономику в прах», передает РИА Новости. По его словам, решить возникший кризис сможет только взаимное уважение.

Говоря о вреде антироссийских санкции политик припомнил турецкую пословицу, которая гласит: «Если не будет садиться на лошадь, не размахивай ногой».

Это полезное знание, потому что лидеры ЕС со своей насквозь ошибочной санкционной политикой, например, размахивали ногами без коня под собой. Печальным итогом этого будет то, что лидеры ЕС в Брюсселе разнесут в прах всю европейскую экономику вместе с собой, — заявил Кевер на фестивале традиций гуннов и тюрков «Курултай»

По его мнению решить международные проблемы получится в том случае, если люди Запада и Востока, вместо того, чтобы фальсифицировать и стирать прошлое, будут учиться на исторических ошибках и объединятся друг с другом, взаимно уважая «веру, культуру, родину, национальное государство и человеческое достоинство друг друга».

Ранее депутат Европарламента Эникё Дьёри заявила, что невозможно достичь мира санкциями, которые больше вредят Западу, чем России. По ее словам, вопреки ожиданиям, Москва начинает приспосабливаться к новым условиям, а ее доходы растут из-за повышения цен.