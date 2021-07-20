В Париже вспыхнул пожар возле резиденции премьера

Пожар возник в Париже недалеко от Матиньонского дворца — резиденции премьер-министра Франции. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

Огонь охватил ремонтируемое здание на улице Сите Варенн. Резиденция главы правительства не пострадала.

На месте возгорания находятся пожарные расчёты. Информации о пострадавших пока нет.

Как рассказали в Twitter пожарной службы Парижа, на улице, где возникло возгорание, также находятся посольство Италии и Музей Родена. Телефон дипмиссии в настоящее время не отвечает.

Ранее стало известно, что 19 июля не менее 30 человек погибли и ещё около 60 пострадали при взрыве на рынке в районе Мадинат ас-Садр в Багдаде.

По словам силовиков, был совершён террористический акт с применением самодельной бомбы. Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района, в котором произошёл взрыв.