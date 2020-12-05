В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

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Жители Парижа вышли на акцию против 24-й статьи законопроекта «О глобальной безопасности». Чтобы сдержать толпу, сотрудники полиции применили слезоточивый газ.

Статья законопроекта, которую рассматривает парламент, предусматривает крупный штраф и даже тюремное заключение для тех, кто осуществляет фото- и видеосъёмку полицейских, а затем выкладывает это в Сеть. Речь идёт о материалах, на которых чётко видны лица сотрудников полиции.

Национальное собрание уже приняло этот законопроект в первом чтении. Власти ожидают, что суд получит право признавать такие действия злонамеренным стремлением спровоцировать нападения на полицейских.

Парижане, напротив, считают, что эта статья только подхлестнёт полицейский произвол. На улицы французской столицы вышло большое количество людей, при этом, как сообщает издание Le Parisien, ведущее онлайн-трансляцию событий, толпу возглавляет группа людей в чёрных одеждах, которые обычно инициируют беспорядки на подобных акциях.

За два года я видела много насилия. Ненормально, что мы не имеем права снимать полицейских, — заявила представительница протестного движения «Жёлтые жилеты».

Сообщается, что на акции происходят беспорядки — манифестанты забрасывают полицейских камнями и петардами. В ответ сотрудники полиции применяют слезоточивый газ. Колонна движется из восточного района Парижа Порт-де-Лила к расположенной в центре площади Республики.

Как ранее писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что права человека во Франции всё чаще ограничивают под предлогом интересов нацбезопасности. По предварительным данным, за время проведения в 2018–2019 годах манифестаций «жёлтых жилетов» около 2,5 тысячи граждан получили травмы, по митингующим силовики выпустили около 14 тысяч резиновых пуль, суды вынесли почти 2 тысячи обвинительных вердиктов.