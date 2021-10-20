Во Франции допустили санкции против Польши

Из-за решения Варшавы о приоритете её конституции над нормами Евросоюза против Польши могут быть введены санкции. Сейчас сторонам необходимо поддерживать политический диалог. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон в эфире телеканала LCI.

Если диалог ни к чему не приведёт, могут быть различные санкции, в том числе финансовые, — сказал он.

Ранее Конституционный суд Польши подтвердил превосходство конституции республики над законодательством Европейского союза. Это произошло на фоне нескольких вердиктов суда ЕС, осудившего действия властей страны. Таким образом, в глазах бюрократических структур ЕС с этого момента все решения, принимаемые польскими судами, становятся нелегитимными и юридически ничтожными. Еврокомиссия подала иск в Европейский суд к Польше, требуя ввести ежедневные штрафы для Варшавы за каждый день, пока та не отменит решение своего КС.

Бон назвал решение КС Польши атакой на ЕС. Он также допустил выход Варшавы из Евросоюза. В свою очередь глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн указал на «игру с огнём» польского руководства.