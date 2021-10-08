В Париже арестован бывший лётчик, планировавший протаранить Нотр-Дам

В Париже арестован бывший пилот гражданской авиации, планировавший атаку на собор Парижской богоматери (Нотр-Дам). По данным полиции, он хотел врезаться в здание на небольшом самолёте. По словам родственников, мужчина страдает психическим расстройством. Об этом сообщает Cnews.

Бывший лётчик, проживающий на юго-западе Франции, был задержан полицией на основании информации, что он намеревается протаранить Нотр-Дам на самолёте. Отмечается, что подозреваемый в свободное время любит летать на туристическом самолёте Cessna.

Полицейским о намерении мужчины рассказали родственники. Они также сообщили, что он страдает психическим заболеванием и должен был пройти обследование. После задержания бывшего пилота сотрудники правоохранительных органов обследовали его гостиничный номер, но не обнаружили ничего, что бы свидетельствовало о готовившейся атаке на собор.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Франции задержали двух подростков, которые планировали теракты в стране. Молодым людям 17 и 18 лет. Одного из них задержали в коммуне Мант-ла-Жоли (департамент Ивелин), а другого — в городе Марсель. Задержанные уже предстали перед судом по делам о терроризме. По версии правоохранительных органов, один из них принимал участие в чате радикалов в мессенджере Telegram, а другой контактировал с джихадистами.