В организме умершего депутата Рады нашли ещё одно вещество

Метадон в организме умершего депутата Верховной рады Антона Полякова находился вместе с усиливающим действие наркотиков димедролом. Об этом в эфире hromadske сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

По словам Енина, после одной из экспертиз в организме Полякова выявили метадон с примесью димедрола.

Это так называемый уличный метадон, целью димедрола является усиление наркотического вещества. Я хотел бы обратить внимание, что в обычной аптеке по обычному рецепту то вещество, которое получает пациент, оно не содержит димедрола. То есть мы можем с уверенностью говорить, что это смесь, которая была получена не в официальной аптечной сети, — заявил заместитель министра.

Он также подчеркнул, что в настоящее время в ведомстве не комментируют, как вещество могло попасть в организм депутата.

Енин также рассказал, что в настоящее время полиция не располагает данными, свидетельствующими, что смерть депутата имела насильственный характер, однако пока ни одна из версий не исключается.

Депутат Верховной рады Украины Антон Поляков был найден мёртвым 8 сентября. По данным полиции, ему стало плохо в такси, врачи констатировали смерть. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой «естественная смерть».

Позже в офисе генпрокурора Украины сообщили, что смерть депутата наступила в результате острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. В МВД республики добавили, что в организме Полякова были обнаружены алкоголь и метадон.