Депутат Рады Антон Поляков найден мёртвым в такси

Умер депутат Верховной Рады Антон Поляков. Его тело было обнаружено в такси в Киеве. Как сообщает MK.RU, следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное убийство», но с пометкой «Естественная смерть».

По некоторым данным, 33-летнему депутату стало плохо около 03:00 во время поездки в такси. Прибывшие врачи скорой помощи реанимировать его не смогли.

В настоящее время тело Полякова отправлено в морг. Причины смерти станут известны после вскрытия.

Антон Поляков стал депутатом Верховной Рады в 2019 году, в парламенте был беспартийным. Кроме того, он руководил «Украинским центром противодействия преступности и коррупции».

Ранее сообщалось, что во время перелёта с Кубы в Германию умерла депутат бундестага Карин Штренц. Парламентарий, которая представляла правящую партию «Христианско-демократический союз», потеряла сознание в самолёте во время полёта. Лайнер совершил экстренную посадку в Дублине, однако спасти женщину не удалось.