В крови скончавшегося депутаты Рады Полякова нашли метадон

Депутат украинского парламента от фракции «Слуга народа» Галина Янченко сообщила, что в крови скончавшегося депутата Верховной рады Полякова нашли метадон. Об этом она написала в своём Telegram-канале. Такие данные были получены в результате токсикологической экспертизы.

У мёртвого нардепа Антона Полякова нашли в крови алкоголь и метадон, — написала она.

В эфире телеканала «Украина 24» депутат добавила, что остальные подробности расскажут официальные лица.

Пока я не приплетала бы сюда политический контекст. Там были личные моменты, но я бы в любом случае, все эти обстоятельства и факты должно выяснить следствие, — добавила Янченко.

Депутат Верховной рады Антон Поляков умер утром 8 октября. Его тело было обнаружено в такси в Киеве. По словам водителя, пассажир сел в машину возле остановки общественного транспорта в Днепровском районе, после чего 33-летнему Полякову стало плохо и у него началась тошнота. Прибывшие врачи скорой помощи реанимировать его не смогли.

Ранее сообщалось, что смерть Антона Полякова наступила в результате коронарной недостаточности и ишемической болезни сердца. К такому выводу пришли судмедэксперты после результатов вскрытия.