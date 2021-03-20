В офисе Зеленского считают Порошенко организатором беспорядков в Киеве

https://static.news.ru/photo/603ff300-8a3b-11eb-b9af-96000091f725_660.jpg Петр Порошенко Фото: Petro Poroshenko via globallookpress.com/Global Look Press

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что бывший глава государства Пётр Порошенко является главным организатором беспорядков, которые произошли в Киеве в субботу, 20 марта.

На протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии «Европейская солидарность». Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как её ключевого организатора, — сказал Подоляк в эфире телеканала «Украина 24».

Митинг в поддержку осуждённого на семь лет лишения свободы бывшего руководителя одесской ячейки запрещённой в РФ организации «Правый сектор» Сергея Стерненко состоялся в субботу, 20 марта. В ходе акции участники жгли фаеры, повредили двери офиса президента, бросали взрывпакеты и облили здание краской. Один из участников в результате был задержан полицией. Заведено уголовное дело по статье о хулиганстве, по которой грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал NEWS.ru, зданию офиса президента Украины в Киеве нанесены повреждения в ходе акции протеста в общей сложности на 2 млн гривен ($72 тысячи). Отмечается, что накануне все этажи были заполнены дымом.