В Одесской и Николаевской областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Системы экстренного оповещения

Воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях, следует из данных онлайн-карты тревог украинского Минцифры. Согласно данным ресурса, звуки сирены также звучат на подконтрольных Киеву территориях Херсонской области.

Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, — указано в сообщении.

9 января глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил об обстрелах Очакова. Он сообщил, что в медучреждения поступило восемь раненых, трое из них были перенаправлены на лечение в Николаев. По словам Кима, в результате атаки была повреждена местная больница.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в результате обстрелов в Очакове было повреждено более 100 домов. Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что среди раненых есть двухлетний ребенок.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко ранее сообщил, что в Краматорске был поврежден промышленный объект. Сообщалось о серии взрывов, прозвучавших на подконтрольной Киеву части ДНР.