Власти Украины сообщили о повреждении промышленного объекта в Краматорске Глава Донецкой ВГА Кириленко: в Краматорске поврежден промышленный объект

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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко сообщил в своем Telegram-канале, что в Краматорске был поврежден промышленный объект. Ранее о серии взрывов, прозвучавших на подконтрольной Киеву части ДНР сообщило украинское агентств УНИАН. Также там 8 января после полуночи объявлялась воздушная тревога.

В Константиновке удар пришелся на промышленную зону, — добавил Кириленко.

Ранее глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в городе Мерефа прозвучали два взрыва. В свою очередь агентство УНИАН сообщило о четырех взрыва по региону.

В свою очередь член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, вечером 7 января прозвучало несколько взрывов. По его словам, взрывы прозвучали около 23:00 мск.

Позднее Рогов написал о второй волне прилетов по военным объектам и инфраструктуре города.