Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в городе Мерефа прозвучали два взрыва. В свою очередь агентство УНИАН сообщило о четырех взрывах по региону.
Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе, — написал Синегубов в личном Тelegram-канале.
В свою очередь украинское агентство УНИАН сообщило, что на территории Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Также, согласно данным агентства, серия взрывов была слышна в Краматорске в подконтрольной Киеву части ДНР.
По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, вечером 7 января прозвучало несколько взрывов. По его словам, взрывы прозвучали около 23:00 мск.
При этом представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня на Украине до конца 7 января. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжили обстреливать из артиллерийских орудий позиции российских военных на всех линиях боевого соприкосновения.