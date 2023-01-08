Власти Харьковской области сообщили о взрывах в городе Мерефа

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Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о том, что в городе Мерефа прозвучали два взрыва. В свою очередь агентство УНИАН сообщило о четырех взрывах по региону.

Зафиксировано два «прилета» вражеских ракет в Мерефе, — написал Синегубов в личном Тelegram-канале.

В свою очередь украинское агентство УНИАН сообщило, что на территории Харьковской области прозвучали четыре взрыва. Также, согласно данным агентства, серия взрывов была слышна в Краматорске в подконтрольной Киеву части ДНР.

По информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе Запорожье, находящемся под контролем Киева, вечером 7 января прозвучало несколько взрывов. По его словам, взрывы прозвучали около 23:00 мск.

При этом представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России продолжат соблюдать режим прекращения огня на Украине до конца 7 января. По его словам, несмотря на объявленное перемирие, ВСУ продолжили обстреливать из артиллерийских орудий позиции российских военных на всех линиях боевого соприкосновения.