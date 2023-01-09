Власти Николаевской области сообщили об обстрелах Очакова Глава Николаевской администрации Ким сообщил об обстрелах Очакова

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Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил в Telegram об обстрелах Очакова. Он сообщил, что в медучреждения поступило восемь раненых, трое из них были перенаправлены на лечение в Николаев. По словам Кима, в результате атаки была повреждена местная больница. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в области не объявляли.

Обстрел Очакова, пять вызовов 103. Повреждена больница, много окон и дверей, на территории больницы пострадавших нет. <...> Поступило восемь раненых, из них трое перевезены для лечения в Николаев. <...> Раненые еще поступают, — написал Ким.

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что всего в результате обстрелов в Очакове было повреждено более 100 домов. Председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева заявила, что среди раненых есть двухлетний ребенок.

Ранее Telegram-канал «Страна.ua» писал, что в Харьковской области Украины слышны взрывы. Воздушная тревога в регионе была объявлена второй раз за день. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщалось.