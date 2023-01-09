«Страна.ua»: в Харьковской области слышны взрывы

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В Харьковской области Украины слышны взрывы, воздушная тревога в регионе объявлена второй раз за день, пишет «Страна.ua» в Telegram-канале. Согласно онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сигналы тревоги прозвучали в 11:10 мск. О пострадавших и поврежденных объектах не сообщается.

Пишут о новых взрывах в Харьковской области. Там снова объявили воздушную тревогу, — говорится в сообщении.

7 января в «Луганскгазе» сообщили, что на участке газопровода в Лутугино произошел взрыв. Пожар был оперативно ликвидирован. По данным МЧС, в результате ЧП 13 315 абонентов и 21 социально значимый объект в регионе остались без газоснабжения. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Глава подконтрольной Киеву Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко ранее сообщил, что в Краматорске был поврежден промышленный объект. Сообщалось о серии взрывов, прозвучавших на подконтрольной Киеву части ДНР.