В Норвегии снова заговорили о допинге у российских биатлонистов VG: экс-главу IBU Бессеберга снова обвинили в сокрытии допинга у россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Норвежская полиция прослушивала телефонные звонки бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга, который в разговорах обсуждал вопросы по сокрытию положительных допинг-проб россиян, сообщает издание VG. Более чем 200-страничный документ подготовил британский юрист Джонатан Тейлор, возглавляющий комиссию IBU по расследованию.

По телефону они расслабились и свободно рассказали о том, что происходит и какова их мотивация. Мы считаем, что есть четкие доказательства того, что происходило. Оба были разочарованы тем, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приложило все усилия для разоблачения российского допинга в биатлоне. Они почти пытались помочь русским дать отпор, — цитирует издание Тейлора.

2 марта стало известно о том, что российские биатлонисты и официальные лица отстранены от международных соревнований решением Исполнительного совета Международного союза биатлонистов (IBU). В том же месяце Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал коллегиальным органам отстранить команды и спортсменов из РФ от участия в соревнованиях из-за специальной военной операции России на территории Украины.

Позднее трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова сообщила, что ее дочь Дарья Виролайнен, скорее всего, будет выступать за сборную Финляндии. У нее есть финские корни, и она хочет продолжить карьеру, чего сейчас невозможно сделать под российским флагом, сказала мать.