В Нидерландах призвали страны помочь Украине в ущерб своей безопасности Премьер Нидерландов призвал страны помочь Киеву ценой своей безопасности

Фото: Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

Марк Рютте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте призвал другие страны оказать военную помощь Украине. При этом он считает, что решиться на такой шаг можно, даже если окажется нечем защищать собственные территории в ближайшие месяцы, сообщает Politico.

Крайне важно, чтобы все страны, у которых ещё что-то есть на полках, доставили это [Украине]. Это может означать, что в ближайшие месяцы вы не будете в состоянии полностью защитить собственную территорию, но на данный момент важно, чтобы мы уделили приоритетное внимание Украине, — отметил премьер Нидерландов.

Рютте раскритиковал членов НАТО, которые недостаточно оказывают помощь Украине и отказывают ей в тяжёлых вооружениях. Политик добавил, что среди стран, входящих в Альянс, есть и колеблющиеся, но не стал их называть.

Ранее стало известно, что с начала спецоперации России Киев получил более $75 млрд помощи от США, стран Европы и международных организаций. Эта сумма превышает доходы годового бюджета Украины в 1,6 раза, следует из инфографики РБК, составленной на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики. Объём военной помощи Украине сопоставим с военным бюджетом Австралии.