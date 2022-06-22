РБК: помощь Украине превысила в 1,6 раза доходы ее бюджета за год

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

С начала спецоперации России Киев получил более $75 млрд помощи от США, стран Европы и международных организаций. Эта сумма превышает доходы годового бюджета Украины в 1,6 раза, следует из инфографики РБК, составленной на основе данных проекта Ukraine Support Tracker Кильского института мировой экономики.

Объем гуманитарной помощи, предоставленной Киеву, соизмерим с планом ООН по борьбе с коронавирусной инфекцией — $12,9 млрд против $9,5 млрд. Объем военной помощи Украине сопоставим с военным бюджетом Австралии: $34,6 млрд и $31,8 млрд соответственно.

Согласно данным проекта, крупнейшим донором, оказывающим Киеву военную и гуманитарную помощь, стали США. За ними следуют Великобритания, Польша, Германия и Канада.

При подсчете не учитывались пожертвования частных лиц, компаний, церквей, неправительственных организаций, а также суммы помощи украинским беженцам в других странах.

Исследование содержит данные до 7 июня 2022 года, их обновление должно произойти 6 июля. В него войдет анонсированный президентом США Джо Байденом пакет помощи на сумму $1 млрд.

Ранее руководитель Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр назвала ежемесячные расходы Украины за время спецоперации. Они составляют $5–6 млрд.