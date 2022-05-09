Дарья Смирнова

В МВД Польши объяснили нападение на посла России событиями на Украине Глава МВД Польши заявил, что с пониманием относится к эмоциям напавших на посла России

9 мая 2022 в 16:24

Польша. Варшава. Посол РФ в Польше Сергей Андреев, облитый краской во время возложения цветов на военном мемориальном кладбище советских солдат на улице Жвирки и Вигуры / Фото Ирина Полина/ТАСС