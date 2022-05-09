Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский объяснил нападение на российского посла в Варшаве Сергея Андреева событиями на Украине. В своём Twitter-аккаунте он написал, что понимает эмоции людей, которые собрались на манифестацию против российской военной операции у мемориального кладбища советских солдат на улице Жвирки и Вигуры. Каминьский указал, что польские власти не рекомендовали российскому дипломату возлагать цветы 9 мая в Варшаве.
Эмоции украинских женщин, принимающих участие в манифестации, чьи мужья мужественно борются, защищая отечество, понятны, — написал он.
Посла России в Польше Сергея Андреева облили сладким сиропом красного цвета, когда он хотел возложить венок на мемориальном кладбище 9 мая. Почтить память советских солдат представителю российской дипмиссии так и не дали: ему пришлось вынуждено покинуть мемориал в сопровождений стражей порядка.
В Министерстве иностранных дел Польши после нападения заявили, что осознают все серьёзность ситуации. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в Telegram-канале, что произошедшее отражает «курс Запада на реинкарнацию фашизма». Россия выразила решительный протест в связи со случившимся. В МИД России обвинили польские власти в «потакании неонацистским молодчикам», отметив, что полиция Варшавы бездействовала во время нападения на дипломата.