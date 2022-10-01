В МВД Германии заявили о расследовании ЧП на «Северных Потоках» Глава МВД Германии Фезер: ФРГ совместно с Данией и Швецией планирует проверить ЧП на «Северных Потоках»

Фото: The Swedish Coast Guard/XinHua/Global Look Press

Авария на «Северных потоках»

Германия, Дания и Швеция хотят создать совместную группу для расследования обстоятельств диверсии на «Северных потоках», заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в разговоре с Bild am Sonntag. Она заверила, что от каждой страны будут направлены специалисты, которые проверят ЧП, случившееся на трубопроводах.

Все данные говорят в пользу диверсии на «Северных потоках». Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей, — заявила Фезер.

По ее словам, в расследовательской группе будут задействованы эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб.

Помимо этого, глава министерства отметила, что Германия совместно с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды.

Мы демонстрируем максимально возможное присутствие, — подчеркнула Фезер.

26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.