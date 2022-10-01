Германия, Дания и Швеция хотят создать совместную группу для расследования обстоятельств диверсии на «Северных потоках», заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в разговоре с Bild am Sonntag. Она заверила, что от каждой страны будут направлены специалисты, которые проверят ЧП, случившееся на трубопроводах.
Все данные говорят в пользу диверсии на «Северных потоках». Мы сейчас хотим сформировать Joint Investigation Team — совместную следственную группу в соответствии с законодательством ЕС, в которую все три государства направят своих следователей, — заявила Фезер.
По ее словам, в расследовательской группе будут задействованы эксперты ВМС, полицейские и сотрудники спецслужб.
Помимо этого, глава министерства отметила, что Германия совместно с Данией, Польшей и Швецией патрулирует морские воды.
Мы демонстрируем максимально возможное присутствие, — подчеркнула Фезер.
26 сентября в трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» упало давление. Власти Дании уведомили Россию о взрывах на месте утечки газа, не исключив, что причиной стали целенаправленные диверсии. Компания-оператор Nord Stream AG, в свою очередь, охарактеризовала аварию как беспрецедентную. Кроме того, она заявила, что сроки ремонта оценить невозможно. Сейсмический центр Швеции позднее сообщил, что зафиксировал в районе утечек мощные подводные взрывы.