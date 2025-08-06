Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 августа 2025 в 14:40

«На свалку истории»: в Молдавии зазвучали призывы к свержению власти

Олигарх Плахотнюк призвал сторонников к свержению власти в Молдавии

Владимир Плахотнюк 2019 год Владимир Плахотнюк 2019 год Фото: Мирослав Ротарь/ Sputnik/РИА Новости

Молдавский олигарх, экс-лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк, задержанный в Греции по запросу Интерпола, опубликовал обращение к сторонникам с призывом объединиться для свержения власти в стране. На странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он заявил о необходимости отправить действующую власть республики «на свалку истории».

Давайте объединимся и создадим мощный, решительный, профессиональный фронт, который свергнет эту неспособную власть и отправит ее на свалку истории, — написал Плахотнюк.

По его словам, послание адресовано бывшим коллегам по парламенту и правительству, а также местным чиновникам и прочим сторонникам. Олигарх отметил, что пора «дать отпор беспределу желтого правления», для чего нужно восстановить прошлую команду, которая знала, как помочь республике и ее гражданам.

5 августа суд Кишинева вынес приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул, назначив семь лет лишения свободы по обвинению в финансировании запрещенной партии «Шор». Осужденная политик назвала решение суда политически мотивированным, обвинив президента Молдавии Майю Санду в давлении на оппозицию. Гуцул заявила о намерении продолжить политическую борьбу.

На следующий день, 6 августа, Народное собрание Гагаузии провело внеочередное заседание, по итогам которого приняло резолюцию с требованием освободить Гуцул. Как пояснил депутат Иван Димитрогло, члены парламента автономии обратились к центральным властям с просьбой хотя бы заменить меру пресечения на условное наказание.

Европа
Молдавия
олигархи
обращения
Владимир Плахотнюк
свержения
