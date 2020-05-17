В Минздраве Испании не исключили очередного роста смертности от COVID-19

В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 87 человек. Это самый низкий показатель смертности от заболевания в стране с 12 марта. В Минздраве при этом не исключили, что страну ждёт очередной рост числа смертей от COVID-19.
Об этом
В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что за последние сутки в стране был выявлен 421 случай коронавируса. Это на 21% больше, чем 16 мая.
Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.
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