В Минздраве Испании не исключили очередного роста смертности от COVID-19

https://static.news.ru/photo/31c06670-9858-11ea-b989-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joaquin Corchero/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Испании за минувшие сутки от коронавируса скончались 87 человек. Это самый низкий показатель смертности от заболевания в стране с 12 марта. В Минздраве при этом не исключили, что страну ждёт очередной рост числа смертей от COVID-19.

Об этом сообщает газета El Mundo, ссылаясь на директора Центра координации медицинских оповещений и чрезвычайных ситуаций при Минздраве Испании Фернандо Симона. По его словам, снижение уровня смертности — положительная тенденция. Однако Симон предположил, что страну может ждать увеличение этого показателя в ближайшее время.

В свою очередь премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил, что за последние сутки в стране был выявлен 421 случай коронавируса. Это на 21% больше, чем 16 мая.

Ранее NEWS.ru писал о том, что премьер-министр Испании Педро Санчес сообщил о планах в последний раз продлить в стране режим повышенной готовности.