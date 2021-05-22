В минском аэропорту началась посадка пассажиров на борт Ryanair

https://static.news.ru/photo/68122b7c-bbe9-11eb-9cb7-96000091f725_660.jpg Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Сотрудники минского аэропорта начали посадку пассажиров на борт самолёта авиакомпании Ryanair, ранее совершившего экстренную посадку в столице Белоруссии. Об этом в разговоре с журналистами сообщили представители воздушной гавани, сообщает РИА Новости.

Лайнер, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в Минске после того, как пилоты получили информацию о бомбе на борту. Однако впоследствии эти сведения не подтвердились. К настоящему моменту посадка пассажиров на борт уже началась . Самолёт должен покинуть Минск после 19:00 по местному времени (совпадает с московским).

В компании Ryanair, передаёт ТАСС, рассказали, что экипаж о потенциальной угрозе безопасности на борту предупредили в белорусской диспетчерской службе. От них же пилоты получили инструкции перенаправить лайнер в минскую воздушную гавань.

Ryanair известила профильные национальные европейские агентства и службы безопасности и приносит искренние извинения всем пассажирам за задержку, произошедшую по не зависящим от Ryanair причинам, — заявили в компании.

На борту находился Роман Протасевич — основатель Telegram-канала NEXTA, признанного в Белоруссии экстремистским. Его задержали в аэропорту Минска.

Ранее Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что принять лайнер Ryanair распорядился лично президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Пользователи Интернета потребовали объяснений от представителей авиакомпании. Так, один из комментаторов спросил, сколько денег получили пилоты за посадку «заминированного» борта. Иные уточняли, понимают ли в Ryanair, что буквально «убили» этим решением своего пассажира.